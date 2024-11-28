跑贏馬拉松獲活鵝 非洲選手即場出售

【本報綜合報道】安徽省六安市周日舉行馬拉松賽事，部分選手勝出後獲得一隻活鵝作獎品，但外地選手無法將鵝帶上飛機或高鐵。有參賽者表示，有來自非洲的選手領取獎品後，透過翻譯出售予當地人。

無法帶上飛機高鐵 一名參加六安馬拉松女子組比賽的選手周一表示，當日比賽的成績不錯，獲得一隻活鵝作為獎勵，但自己要返回外地，不方便帶走活鵝，遂以50元人民幣（約54港元）賣給當地人。另一名選手張先生是六安當地人，指有3名外地選手也將活鵝送給他。張先生表示，這是當地特產皖西白鵝，也是六安近年主打的特色，組委會用此方式宣傳，但可能無考慮外地朋友攜帶困難。

2024六安馬拉松競賽規程顯示，馬拉松、半程馬拉松、健康跑項目男女前3名分別頒發獎盃、獎牌、獎品，獎品正是活鵝。組委會相關負責人周一表示，共有18名選手獲得活鵝，是組委會的心意。針對上述問題，組委會表示，事前無法預期獲獎的是本地人、外地人或外國人，選手領獎後如何處理是他們的自由，現場賣掉或找餐廳烹煮享用也可以。