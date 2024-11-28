多部門打擊電騙 懲戒對象銀行交易受限

倘納嚴重失信名單 公開展示

公安部刑事偵查局副局長鄭翔前日稱，當前電騙已成為增速最快的刑案類型，原因是有龐大的黑灰產從業者，通過出租出售電話卡和銀行帳戶、販賣個人資訊、推廣引流、程序開發、「跑分」洗錢等提供幫助。上述懲戒措施分3類，其中金融懲戒措施包括限制懲戒對象名下銀行帳戶、數字人民幣錢包的非櫃面出金功能等；電訊網絡懲戒措施包括限制懲戒對象名下的電話卡、物聯網卡、固定電話、電訊線路、短訊端口等功能以及過戶等業務；信用懲戒措施則包括將有關懲戒對象納入嚴重失信主體名單，共享至全國信用資訊共享平台並公示。