貨車遺血路 揭逾千貓狗被送屠場

【本報綜合報道】河南省信陽市金牛山街道有義工周日發現，一輛載有逾1,200隻貓狗貨車駛經當地，留下一條「血路」，送往屠宰場疑供人食用。經過數小時協商，車上貓狗獲轉移至臨時倉庫安置。公安機關、自然規劃及市場監管等執法部門強調依法依規嚴肅辦理，確保提供一個合理合法答覆。

義工溝通數句鐘 全數救出 義工黨先生表示，貨車周日駛經金牛山，由於當時正在下雨，雨水混上動物血液，從下坡一直流了數百米，導致整條道路一片紅色。貨車擺放兩個超大雪櫃，入面放滿各種剝好皮的貓狗屍體。經過數小時交涉後，義工最終與貨車司機等人達成協議，目前已把車上貓狗轉移到臨時倉庫安置，吸引不少市民前來尋找自己失蹤寵物。

談及目前情況時，黨先生稱醫療隊與鄭州市前來醫療團隊攜手幫忙救治，初步統計約有三分之一狀態不好的貓狗需及時救治，正面臨巨大物資短缺問題。根據現場流出照片可見，多隻貓被人放在一個又一個籠子之內，環境既不衞生且異常擠迫。由於部分籠子高度嚴重不足，部分貓只能瑟縮一角。

事件曝光後，信陽市12345市長熱線工作人員受訪時透露，經過集體會商研究與寵物愛心人士達成一致意見，會先把現場1,200多隻貓狗轉移到安全地方安置，再由屬地跟老闆協商貓狗流放事宜。