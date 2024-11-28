英媒稱董軍受查 華外交部：捕風捉影

引述美官員消息 傳涉解放軍反腐行動 英國《金融時報》昨引述知情美國現任及前官員指，中國國防部長董軍因貪腐正接受調查，相信是解放軍腐敗問題的更廣泛調查行動一部分。中國外交部發言人毛寧斥報道「捕風捉影」，未多作評論。此外，航天軍工系統出身的上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松涉嫌嚴重違紀違法受查，為浦東新區成立32年來首位受查的區委書記。

上周四曾公開露面 晤老撾主席 報道指若董軍受查，將是中國連續3任國防部長都捲入貪腐問題，中國駐美大使館拒絕評論報道。十四屆全國人大常委會第七次會議去年12月29日表決任命董軍為國防部長，但未按慣例晉升為副國級國務委員。董軍過往經歷以在海軍機關工作為主，屬於「文職司令」。董軍上周四曾公開露面，在萬象與老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫見面。

涉違紀 浦東新區首宗書記受查 中央紀委國家監委昨證實，朱芝松正接受紀律審查和監察調查。朱芝松遭帶走調查的消息前晚在上海政界廣為流傳，有消息人士透露事件與2023年以來航天軍品系統反腐敗調查有關。朱芝松曾長時間在航天軍品領域工作，數名與他關係密切人士一併不知所終，包括家人、身邊工作人員及浦東新區政府某部門一位負責人。朱芝松周一還在浦東新區大團鎮，調研美麗鄉村建設發展情況。

朱芝松出生於1969年2月，江蘇連雲港人。1989年於哈爾濱工業大學機械製造專業畢業，進入上海航天局長期從事軍品工作。朱芝松深耕上海航天局25年，2014年5月轉任上海市委宣傳部副部長等職務，2021年7月任上海市委常委、浦東新區區委書記，官至副省部級，是二十屆中央候補委員。

廣東省中山市前副廳級幹部、澳門中聯辦前秘書長崔國潮涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查，此次受查距離他卸任已10年。中紀委監委上周六發表《廣東加強對退休幹部管理監督，嚴管厚愛常敲警鐘》一文，指廣東省紀委監委緊盯新情況新問題，既嚴肅查處在職在位無視黨紀國法的腐敗分子，也堅決懲治已退休的腐敗分子。本報綜合報道