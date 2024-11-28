向被制裁華企運貨 美物流商認罪恐入獄

【本報綜合報道】美國一間國際物流和貨運代理公司的始創人兼前行政總裁，被控違反《出口管制改革法》，串謀向被列入美國商務部實體清單的中國公司運送貨物。他周二認罪，最高可判囚5年。美國司法部表示，聯邦地區法院法官將在考慮量刑指南和其他法律因素後決定刑期。

海翔涉與北韓交易 根據法庭文件，中國貨運代理公司海翔（Seajet）及其中國的共同所有人因非法採購源於美國的物品並將其轉運至北韓，2018年9月被列入美國實體清單，美國2021年6月又將其化名公司Hisiang列入實體清單。司法部表示，海翔被納入實體清單時，與77歲被告理查德‧施（Richard Shih）的美國公司存在業務關係，施及其公司的其他人此後繼續與海翔交易並向其附屬機構出口物品。

司法部指出，施及其公司知道海翔及其共同所有人被列入實體清單，而且Hisiang是海翔的化名，聯邦官員亦一再向施的公司講解實體清單和相關法律，討論禁止向海翔出口事宜。但當時施的公司紀錄顯示，其曾用分配給海翔的帳戶代碼向Hisiang發貨；而其提供給美國商務部工業和安全局的不交易名單，也未包括海翔或Hisiang。施的公司總部在加州，在德州設有辦事處，美媒稱是Express Line。