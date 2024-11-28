曾參與增華關稅及談判 格里爾獲提名任美貿易代表

美國總統當選人特朗普周二提名格里爾（Jamieson Greer）任貿易代表，他在特朗普首個總統任期任美國貿易代表辦公室幕僚長，參與對中國加徵關稅等貿易政策決策，以及對中國的貿易談判。

特朗普發聲明指，格里爾在對中國實施關稅和其他打擊不公平貿易行為，以及在取代《北美自由貿易協議》和《美墨加協定》上發揮關鍵作用，他在前貿易代表萊蒂澤手下工作時，協助製造業崗位回流美國，扭轉了數十年來的災難性貿易政策。

將助特朗普落實加關稅 格里爾將專注於控制美國巨大的貿易逆差，保護美國製造業、農業及服務，並在全球各地打開出口市場。

格里爾目前是一間律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商，客戶涵蓋甚廣，包括製造業、科技、能源、製藥、農業、金融投資服務、航太、國防等。他在律師生涯中，也曾為萊蒂澤工作。特朗普周一揚言上任後對所有進口墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，並在現有關稅基礎上對中國進口商品加徵10%關稅。外界預期，格里爾將在落實特朗普的關稅政策過程中發揮關鍵作用。

美針對29華企 北京譴責 美國國土安全部上周五以違反《防止強迫維吾爾人勞動法》為由，把29間中國企業列入限制進口實體清單，禁令於周一生效。中國商務部周二批評美方做法沒有事實依據，中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。商務部批評，美方借「人權」之名行霸凌之實，是典型的經濟脅迫行為。中方敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。本報綜合報道