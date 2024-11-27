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美動物園人工授精誕亞洲象
美國密蘇里州聖路易斯動物園周日宣布，動物園通過人工授精方式，成功在上周六迎來一隻雄性亞洲象幼崽，同時是居住在園內的第4代亞洲象家族。動物園表示，該隻亞洲象幼崽目前非常健康，與其母親一同獲安放在另一區域，計劃於在明年春季公開亮相。
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