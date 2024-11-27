黑龍江現隕石坑 中國境內第4個

【本報綜合報道】北京高壓科學研究中心周日表示，科學家首次在黑龍江的山脊發現隕石坑，直徑達1,360米，這是至今在中國境內發現的第4個隕石坑。相關成果已發表在學術期刊《極端條件下的物質與輻射》上。

直徑達1360米 地球上的隕石坑是宇宙小行星等天體墜落在地球上撞擊形成的環形凹坑，是科學家研究外太空重要依據之一。新發現的海林隕石坑位於黑龍江省海林市北部山脈，獨特之處是它形成於一座山體的山脊上，呈橢圓形的簸箕狀，除部分受侵蝕外，總體保存狀態良好。坑緣最高到最低點的高差超過100米，如同一個大漏斗懸掛在長白山支脈張廣才嶺般，蔚為壯觀。

迄今為止，地球已找到並證實的隕石坑有200餘個，但在中國境內發現的隕石坑極為罕見。海林隕石坑是中國地質歷史上一次較大規模星球碰撞事件留下的地質印記。隕石坑發現者之一、北京高壓科學研究中心研究員陳鳴表示，這次撞擊發生在距今約幾十萬年前，通過野外地質調查和地質樣品檢測，在此找到與撞擊作用相關的一系列宏觀與微觀地質證據，證實這是一處經由地外小行星撞擊形成的地質構造。