「伯特」襲英增至5死 南威爾斯民眾斥乏預警

【本報綜合報道】風暴伯特自上周五起吹襲英國帶來狂風暴雨，截至周一增至5人死亡。風暴已導致廣泛水浸、數萬戶家庭和企業停電，並對陸路交通和航班升降中斷。南威爾斯居民指摘政府只發出黃色警報是缺乏預警，英國氣象局否認指控，但承諾會作全面評估。

威爾斯是受災最嚴重地區之一，當地政府發出110個洪水警告，一名男子在河邊遛狗時被洪水捲走。救援人員使用充氣艇，從水浸街道和住宅救出受困民眾和寵物。

英格蘭蘭開夏郡一名老翁開車時受困死亡，另一名男子在車內被倒塌樹木壓死。北安普敦郡和約克郡兩宗車禍，合共導致兩人死亡。

商設基金應對氣候惡化 風暴導致倫敦希斯路機場近1,200班航班延誤，多達300班航班取消。大西部鐵路公司所有主要路線周一暫停服務，周二取消德文郡以及來往倫敦與南威爾斯部分列車班次。威爾斯首席大臣摩根（Eluned Morgan）稱正與倫敦討論設立緊急預防基金，應對威爾斯氣候惡化問題。