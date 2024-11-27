2020年干選案 法官應檢方要求 撤銷特朗普控罪

美國聯邦特別檢察官史密斯周一要求撤銷針對總統當選人特朗普，被指干預2020年大選的案件，指特朗普將於明年1月宣誓就任，司法部長期以來的立場是禁止對現任總統提出起訴。案件主審法官應檢察官要求，同日撤銷該案。特朗普當選後已獲法官無限期押後對支付成人片女星掩口費案的判刑，預料不當處理國家機密文件案亦會撤銷。

料撤不當處理國家機密案 主審案件的華盛頓聯邦法官丘特坎（Tanya Chutkan）周一公布判決書，指政府已要求在不影響被告權利的情況下撤銷追加起訴，被告不反對這項動議，法院將予以批准。特朗普早前在案中主張擁有總統刑事起訴豁免權，獲最高法院裁定免於因總統公務行為被起訴，史密斯因此提出追加起訴。特朗普對所有指控均不認罪。史密斯曾預告，其團隊計劃在下月2日交代針對特朗普案件的最新狀況，估計他會在對方上任前辭去特別檢察官一職。

史密斯周一同時要求，撤銷對特朗普首次總統任期結束離開白宮後不當處理機密文件案的上訴。佛羅里達州聯邦法官坎農（Aileen Cannon）今年7月裁定史密斯被非法任命為特別檢察官，因此駁回起訴。

特朗普的發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）指，這是法治的重大勝利，美國人民及特朗普希望立即停止將司法系統政治武器化，期望國家團結。特朗普周一在社交網上形容，針對他的法律訴訟為美國歷史上的最糟時刻。本報綜合報道

特朗普被指干預2020年的總統選舉。 華盛頓聯邦法官 丘特坎 佛羅里達州聯邦法官 坎農 特朗普亦被控不當處理國家機密文件。 聯邦特別檢察官 史密斯