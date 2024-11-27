兩岸國際

日本能登半島6.4級地震

日本石川縣能登半島附近海域於當地時間周二晚上10時47分（香港時間周二晚上9時47分）發生黎克特制6.4級地震，震源深度為10公里，屬淺層地震。據報，東京、大阪等地的民眾也感受到震感，暫未收到人命傷亡及建築物損毀報告。（綜合報道）
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