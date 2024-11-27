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日意加強安保合作抗華
日本外相岩屋毅周一在意大利羅馬與英國外交大臣拉米舉行會談，確認日英與意大利三國推進的下一代戰機共同開發的重要性。日本和意大利同日在羅馬，簽署自衞隊與意軍的《物資勞務相互提供協定》，並將加強在安全保障領域的合作，應對持續擴大軍備的中國。（綜合報道）
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