日意加強安保合作抗華

日本外相岩屋毅周一在意大利羅馬與英國外交大臣拉米舉行會談，確認日英與意大利三國推進的下一代戰機共同開發的重要性。日本和意大利同日在羅馬，簽署自衞隊與意軍的《物資勞務相互提供協定》，並將加強在安全保障領域的合作，應對持續擴大軍備的中國。（綜合報道）