歐盟擬制裁80個人實體 包括華企

【本報綜合報道】美媒周二引述文件報道，歐盟委員會計劃就俄烏戰事，再制裁逾50人和近30個實體，包括多間華企，理由是這些公司幫助俄羅斯公司開發針對烏克蘭的攻擊無人機。中國外交部表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

指助俄企開發無人機 據報道，歐盟計劃制裁的大部分是俄羅斯軍工企業，另提議制裁一名涉嫌違反歐盟貿易規定的中國公民、一間涉向俄羅斯軍工企業提供微電子元件的香港公司，以及參與朝兵援俄決定的北韓國防省官員。歐盟也考慮對更多俄羅斯油輪實施限制，以遏制俄方規避現有措施的能力。

歐盟將凍結制裁名單上的個人和實體資產，並實施旅遊禁令。七大工業國集團（G7）外長本周在意大利開會期間，料會承諾對中國和其他支持俄羅斯在烏克蘭戰爭的國家採取適當措施。

中國外交部發言人毛寧指在烏克蘭問題上，中國一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項甚至民用無人機出口，反對將民用無人機用於軍事目的。

中方敦促歐方不要搞「雙重標準」，停止在沒有事實依據的情況下列名中國企業，對中方抹黑推責。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。