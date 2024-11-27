韓料朝於金正恩生日辦宣誓儀式

【本報綜合報道】南韓統一部昨天估計，北韓今年把原本於元旦舉行效忠宣誓儀式，改在領袖金正恩生日當天，即1月8日舉行，並同時棄用稱頌爺爺、已故領袖金日成的「主體紀年」。統一部官員猜測，北韓今後可能推進擴大使用金正恩肖像及徽章，以及把生日指定為國家節日，從而爭取取得可視性成果。

原定於元旦舉行

統一部稱，除了元旦之外，北韓曾分別在金日成生日及另一已故領袖金正日生日，即4月15日及2月16日舉行效忠宣誓儀式，而今年宣誓儀式則於金正恩生日當天而非元旦舉行，是搞個人崇拜一環。另外，統一部指北韓棄用主體紀年後，相關電視節目畫面也被刪除，可解讀為金正恩決心擺脫先輩領導人光環。所謂主體紀年是以主體思想創立人，即金日成出生的1912年為元年。