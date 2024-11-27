猶太教拉比遇害 拘3烏茲別克人

【本報綜合報道】以色列猶太教拉比科根（Zvi Kogan）上周在阿聯酋杜拜失蹤，之後證實死亡。阿聯酋周一公布，3名周日落網疑犯是烏茲別克斯坦公民，將移交公訴機關處理，仍在調查各人犯案細節及動機等。烏茲別克斯坦駐阿聯酋杜拜領事館暫未回應。

以大使指控伊朗策劃暗殺

阿聯酋內政部在周一公開了3名疑犯的身份，分別是28歲的托希羅維奇（Olimboy Tohirovich）、28歲的阿卜杜拉欣（Makhmudjon Abdurakhim）及33歲的卡米洛維奇（Azizbek Kamilovich）。科根的靈柩同晚運抵以色列，多名猶太教信徒冒雨致意，其葬禮預定昨日舉行，之後運往耶路撒冷橄欖山安葬。