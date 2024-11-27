猶太教拉比遇害 拘3烏茲別克人
【本報綜合報道】以色列猶太教拉比科根（Zvi Kogan）上周在阿聯酋杜拜失蹤，之後證實死亡。阿聯酋周一公布，3名周日落網疑犯是烏茲別克斯坦公民，將移交公訴機關處理，仍在調查各人犯案細節及動機等。烏茲別克斯坦駐阿聯酋杜拜領事館暫未回應。
以大使指控伊朗策劃暗殺
阿聯酋內政部在周一公開了3名疑犯的身份，分別是28歲的托希羅維奇（Olimboy Tohirovich）、28歲的阿卜杜拉欣（Makhmudjon Abdurakhim）及33歲的卡米洛維奇（Azizbek Kamilovich）。科根的靈柩同晚運抵以色列，多名猶太教信徒冒雨致意，其葬禮預定昨日舉行，之後運往耶路撒冷橄欖山安葬。
以色列駐聯合國大使達能（Danny Danon）周一誓言殺害科根恐怖分子將被繩之於法，並指控伊朗為首「邪惡軸心」策劃暗殺行動。美國國務卿布林肯同日致電阿聯酋外長內哈延，期間譴責科根遇刺身亡事件，也對阿聯酋與美國及區域夥伴在安全方面密切合作，以及長期尊重宗教自由表示感謝。
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