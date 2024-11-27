以空襲黎巴嫩多地 釀31死62傷

【本報綜合報道】以色列同黎巴嫩真主黨有望達成停火協議之際，以軍周一起繼續空襲黎巴嫩。黎巴嫩衞生部稱，以色列當天攻勢襲擊在全國造成31人死亡，62人受傷。另外，以軍昨日證實襲擊了貝魯特南部郊區真主黨使用的6座建築，以色列防長卡茨同時批准以軍繼續在北部前線進行軍事進攻。

以收緊邊境民眾活動限制 黎巴嫩官員指，首都貝魯特多座商住樓宇，以及南部港口城市泰爾遭空襲，兩地至少12人死亡。以軍指，行動針對真主黨據點，並曾向貝魯特南部郊區的居民發出撤離令。另外，以色列收緊對黎巴嫩邊境附近地區的公眾集會和戶外活動限制，包括區內學校停課。報道指，反映以色列擔心在達成停火協議前，戰鬥可能加劇。

另外，敍利亞軍方透露，以軍周一晚上9時左右從黎巴嫩方向空襲毗鄰黎巴嫩的古賽爾地區何塞口岸，造成兩名平民受傷及部分財產損失。敍利亞官媒報道，是次襲擊造成多座橋樑損毀，是以色列3天內第二度空襲該地區。敍利亞2011年爆發內戰後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲境內目標，敍利亞及伊朗政府均否認伊朗在敍設有駐軍。去年10月以巴衝突新一輪爆發，以色列加強襲擊敍利亞境內目標。