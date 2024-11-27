傳拜登馬克龍將宣布 以色列真主黨停火協議出爐

提案要求以軍60天內撤走 英媒周一引述黎巴嫩消息指，美國總統拜登及法國總統馬克龍即將宣布，以色列和黎巴嫩真主黨達成停火協議。以色列內閣昨日舉行會議，預料會上批准與真主黨達成的停火協議。白宮國家安全委員會發言人柯比形容，目前的磋商正朝積極的方向發展，談判具建設性，非常接近協議，但未到最後一刻亦難以斷定達成協議。

雙方同意由5國成立監委會 黎巴嫩國會副議長薩阿卜向英媒透露，停戰協議提案將要求以色列軍隊在60天內撤出黎巴嫩南部，黎巴嫩政府軍將部署至邊境地區。此前主要爭議是監督停火遵守情況，僵局在過去24小時得到解決，雙方同意由聯合國、美國、法國等5個國家，成立委員會監察落實停火的情況，並由美國擔任委員會主席。以媒則指，真主黨武裝分子需撤至距離以色列北部約29公里的利塔尼河以北，以色列無意在黎巴嫩設立軍事緩衝區。

薩阿卜形容，除非以色列總理內塔尼亞胡改變主意，否則開始實施美國建議的與以色列停火，已無重大障礙。另外，黎巴嫩文化部長穆爾塔達昨日向俄媒評論停火消息時指：「一切表明很快就有可能達成停火協議，但以色列暫時不會就此發表官方聲明，我呼籲黎巴嫩人不要太過樂觀，保持謹慎，繼續觀察。」

以國安部長稱須繼續戰爭 美國國務院和法國總統府都表示，磋商已取得重大進展。白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）昨日前往沙特阿拉伯，討論利用黎巴嫩停火作為結束加薩衝突的契機。但以色列國家安全部部長班—吉維爾在社交平台「X」強調以色列必須繼續戰爭直至絕對勝利，要求內塔尼亞胡阻止達成協議。

以色列防長卡茲昨日與聯合國秘書長黎巴嫩問題特別代表亨尼斯－普拉斯哈特會面時指，即使在停火後，以色列也會對來自黎巴嫩的任何威脅作出回應，強調對違反停火的行為零容忍。以色列駐美國大使赫爾佐格周一表示，以色列可能在數日內與黎巴嫩真主黨達成停火協議。他指仍有一些問題需要敲定，強調任何協議都要得到以色列政府同意。以色列駐聯合國大使指，以色列將確保有能力消除來自黎巴嫩南部的任何威脅，希望黎巴嫩軍隊將來能夠解決有關問題，如果再次失敗，以色列會有所行動。他又指，聯合國維持和平部隊將繼續留在黎巴嫩南部，希望他們更有效執行職務。

加薩新一輪衝突去年10月爆發後，真主黨以聲援巴勒斯坦人為由襲擊以色列北部，以軍今年9月加強空襲黎巴嫩，上月更開始越境地面入侵黎巴嫩，令局勢急劇惡化。本報綜合報道