潛逃3年 走私案紅通犯押解回國

【本報綜合報道】內地海關周一通報，在國外潛逃近3年的「7.09」走私案紅通逃犯林×在押解下乘搭國際航班，上周日凌晨抵達廣東深圳寶安國際機場。至此，由深圳海關緝私局偵辦、案值達2,500萬元人民幣（約2,718萬港元）的走私團夥成員全部落網。數據顯示，今年以來，深圳海關緝私局追捕境內外逃犯已有179人落網。

紅通逃犯林×剛入境，深圳海關緝私警察宣布對其執行逮捕。辦案民警蓮塘緝私機構籌備組偵查大隊二大隊警隊長冼誠憲表示，林×是上述走私案團夥的頭目，為了逃避追查，長期隱藏幕後遙距指揮，平時活動鮮為人知。林×於2021年7月9日指使團夥成員以偽報貿易方式，利用道具櫃走私進口紅酒、瑤柱、海參、魚膠、化妝品等高價值貨物後在國內銷售牟利。

變換身份流竄多國 案發後，走私團夥其他成員已全部落網，林×則潛逃至國外。檢察機關2022年1月對林×及其團夥成員共6人批准逮捕，深圳市中級人民法院同年11月對團夥成員分別判處管制或囚3年至5年不等。林×潛逃後，先逃往西亞某國，後在多個國家反覆流竄，頻繁變更藏匿地，變換身份以躲避追捕。深圳海關緝私局成立追逃工作專班，透過國際刑警組織對其發出紅色通報，最終於今年11月逮捕林×，並押解回國。