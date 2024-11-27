家暴男拒離婚 捅殺妻子判死

【本報綜合報道】周一是國際消除對婦女暴力日，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發布5宗反家庭暴力犯罪典型案例，旨在進一步提高社會關注，對施暴者、潛在施暴者形成有力震懾。其中一名被告謝×宇婚後沉迷賭博，多次無故毆打、辱罵妻子文××，對方提出離婚後遭他持刀捅死。謝×宇故意殺人罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身，已經伏法。

其他案例還包括女被告趙×梅因不堪忍受長期嚴重家庭暴力，殺死施暴丈夫劉××，作案後自首、認罪認罰，獲依法從寬處罰，以故意殺人罪判處有期徒刑5年。另有受害者勇於向家庭暴力說「不」，決意離婚並向當地婦聯求助，法院對其前夫梁×偉以故意傷害罪，判處有期徒刑一年7個月；有已婚男子虐待共同生活的哺乳期婦女和未成年人，被以重婚罪和虐待罪判處有期徒刑兩年4個月；有男子離婚後繼續打罵、威脅前妻，不執行人身安全保護令，被判處有期徒刑8個月。