被促夜訪校觀子女自習 家長不滿

【本報綜合報道】河南洛陽市第三高級中學近日要求，家長在晚上到學校看孩子所在班級的自習課堂，引發怨聲載道。有家長指上班辛苦一天，還被強制到校查看學生自習情況，反問「學校是沒有老師嗎」。學校教務處工作人員周日回應指，只是提倡建議家長到校查看指導，晚上自習課堂也有老師在場。

校方否認強制 稱實行多年 有家長發文指，該高中強制要求家長到學校查看學生晚上自習課的情況，感到十分疲累。惟有家長留言稱，自己反而希望孩子所在學校也有此安排，查看晚上自習的狀態，沒想到發文者竟抗議。當地教育局核查後回應稱，洛陽三高中學提倡家校共育並開放校園，家長可根據自身情況參與學校管理，不存在強制要求家長看晚上自習的行為。

學校教務處工作人員又表示，相關活動已實行多年，倡導家長到校內看孩子學習情況，與老師交流孩子在校情況，可增加家長對學生和學校的了解。家長會被安排在一個時間段內到校，要求他們不影響學生學習，目前活動效果不錯，家長和學生回饋都比較良好。