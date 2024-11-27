青年帶蟑螂放房 敲詐63酒店

【本報綜合報道】內地一名21歲青年去年9月瞞着家人沒上大學，反而拿着學費四處遊玩，當學費花完時，竟以蟲、毛髮為犯罪工具，敲詐勒索了63間酒店。他近日被移送浙江臨海市人民檢察院審查起訴。

事緣今年8月8日，浙江省臨海市一間連鎖酒店的經理到大洋街道派出所報警稱，一名青年因住宿衞生問題敲詐酒店400元（人民幣‧下同，約434港元）。民警抓獲青年江×，從他隨身物品中搜出23個紙團，裏面包裹着死蟑螂、蟬、頭髮絲、用過的避孕套等髒物。民警深入調查發現，去年11月以來，江某住宿紀錄達380多條，近一年有多筆來自各地酒店的可疑進帳，都備註了退賠、補差價等字樣。

投訴衞生索賠 涉款逾4萬 民警隨後聯絡5省20多個地區的酒店取證核實，江×最終交代其敲詐酒店的情況，涉案金額逾3.8萬元（約4.1萬港元）。他通過放大酒店問題，或將隨身攜帶的蟲、毛髮放進酒店房間的手段，對多間酒店實施敲詐勒索，多數酒店為了息事寧人，滿足其退房費、補交通費等要求。