陝西野豬闖宅釀慘案 嫗遭撕咬失血亡

內地近日頻頻有野豬在民居範圍或市區出沒，陝西省安康市嵐皋縣周日更有野豬衝入民居撕咬一名長者，致其失血過多身亡。該縣聯合調查組昨日指，事發當日有4人帶獵狗自行上山趕野豬，野豬亂跑闖入民居攻擊76歲女子胡×翠，最終不治身亡。

捕獵隊上山驅趕 未獲授權 嵐皋縣周日有一頭野豬闖入民居後徘徊，一名七旬長者從房間內走出，野豬突然撞向對方並撕咬。長者從低矮的台階摔倒在地，地面留有大量血漬。醫院急診科表示，當日已派急救人員到場，長者身上有多處被撞傷，流血不止，當場死亡。警方周一回應稱，已接獲報案，正在調查處理。

該縣聯合調查組昨日表示，目前受害者家屬情緒平穩，已達成和解協議。該縣將加大野豬情況監測，有序組織捕殺，宣揚野生動物防範意識，消除安全隱患。有內媒引述嵐皋縣林業局相關人員表示，今年沒有就野豬種群調控進行招投標。有知情人稱，涉事捕獵隊今年未獲林業部門授權。

吉林野豬衝馬路遭擊斃 官媒數據顯示，嵐皋縣每年4月至10月農作物收穫時，十多頭野豬可以輕鬆啃食踐踏好幾畝薯仔、豆子及魔芋，給剛剛脫貧的村民造成很大損失。據了解，2018年至2020年間，當地野豬咬死家養羊50多隻，造成巨大經濟損失。

此外，吉林省樺甸市公安局周日發布消息，民警在巡邏時發現一頭目測重逾100公斤的成年野豬，上周四跑入市區主路橫衝直撞，為避免傷害到周圍車輛和行人，警方駕駛警車將牠驅趕到周圍人流車流量較少的小區內，特勤中隊亦帶裝備到場。林務局工作人員嘗試麻醉控制野豬，惟未達到預期效果，特勤中隊民警將牠擊斃。現場未造成人命傷亡和財產損失，林業部門已對野豬作無害化處理。本報綜合報道