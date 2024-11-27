兩岸國際

煙草局前局長涉受賄捱告

最高人民檢察院周一通報，工業和信息化部前黨組成員，國家煙草專賣局前黨組書記、局長，中國煙草總公司前總經理凌成興涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會完成調查，吉林省長春市人民檢察院審查起訴，近日已向長春市中級人民法院提起公訴。（綜合報道）
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