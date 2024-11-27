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黑龍江前副省長被提公訴
據最高人民檢察院昨日消息，黑龍江省委前常委，省政府前黨組副書記、副省長王一新涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，近日山東省菏澤市人民檢察院已向山東省菏澤市中級人民法院提起公訴。通報提到，他結交政治騙子，大搞權錢交易。（綜合報道）
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