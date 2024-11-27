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湖南官方文件錯字多招議
湖南省長沙縣有市民周日在社交平台上傳一份縣衞健局向他發出的《依法履職處理意見書》，文件僅200多字，卻有多達7處錯別字，引發網民熱議。長沙縣衞健局周一通報，處理文件的工作人員已被停職調查，並向投訴人重新寄送《依法履職處理意見書》。（綜合報道）
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