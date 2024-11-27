哈爾濱冰雪樂園 小食檔百萬起拍

【本報綜合報道】隨着內地冰雪旅遊季展開，黑龍江省哈爾濱市拍賣行日前通過其公眾號發布哈爾濱冰雪大世界項目拍賣會的公告，其中冰糖葫蘆售賣點位起拍價100萬元人民幣（約108萬港元），引起關注。

內媒周日致電拍賣行，工作人員表示此公告內容屬實，起拍價是9個冰糖葫蘆售賣點位加起來。

據招商報名表內容顯示，園區共設冰糖葫蘆售賣點位9個，競拍保證金50萬元（約54萬港元），每口價一萬元，自由競價時間3分鐘，周二中午12時截止報名。競買成功後需自備貨櫃箱房，費用約50萬元（約54萬港元），由競買人承擔，需符合園區規劃要求，經驗收合格後方可營業。

規定每串價格 拍賣公告附帶的項目經營規範又對所售賣的冰糖葫蘆具體規格及售價作出指引，如草莓6粒一串，285克，售價每串30元（約32港元）；大山楂9粒一串，95克，售價每串15元（約16港元）；什錦糖葫蘆6種水果一串，260克，售價每串25元（約27港元）。公告內容要求食材新鮮，應採購正規廠家品牌，經營期間不可少於5種，需出示對應批次合規質檢報告。