糖果扮治癌藥 帶貨主播遭停號

【本報綜合報道】內地社交平台小紅書「千萬級」帶貨主播「麥琪啦」近日直播時，上架了多款宣稱有醫療保健作用的國內外產品，並通過話術暗示這些產品可治療疾病甚至腫瘤。小紅書相關負責人周一回應指，調查發現麥琪啦存在直播間銷售商品違規宣傳行為，已對該帳號作停播和帳號貼條處罰，平台同時回查其他違規情況。

無標識兼價格高 麥琪啦目前在小紅書擁有14.4萬粉絲，自稱是小紅書「最能影響女性的KOL」，畢業於美國哈佛大學商學院，曾參加聯合國青年代表大會。

她日前在直播中推銷多款產品，並稱部分是獨家售賣、新品首發，並透過一連串話術暗示這些產品能消瘤治癌，又故意拆分病名以規避風險，如將「尿毒症」說成「那個尿，某毒，某甚麼症」，用「CA」指「惡性腫瘤、癌症」，又常用「立竿見某影」等字眼表示效果好。

然而，這些宣稱具醫療保健作用的產品均無藥品相關標識，且價格虛高。麥琪啦曾在直播中親身咀嚼一顆，聲稱該款是「美國聯合製藥」旗下的專利產品，在美國等全球多地流行，「只要799元人民幣（約858港元），就能拿到8瓶」 。內媒指出，該商品已售出近百件，但其中文標籤顯示只是「壓片糖果」，即普通食品。產品包裝上的地址顯示是一間位於廣東深圳的公司，惟該公司大門緊閉，門上貼有多張欠費通知和法院發出的網拍告知書。