夫交10年醫保費 妻患病無法理賠

【本報綜合報道】湖南長沙市市民王先生周日投訴，他為妻子購買為期10年醫療保險，但今年妻子因血管瘤住院治療後向保險公司理賠，對方卻稱保險已失效。保險公司業務員解釋，是王男銀行帳戶餘額不足，無法支付保費，才會出現此情況。王男則認為是保險公司責任，對方無事先通知。

銀行餘額不足 未能扣帳 王先生2014年在華夏保險為妻子購買一份分紅型保險，同時附加重大疾病和住院費用補償的醫療險，每年需支付約7,000元（人民幣‧下同，約7,610港元），目前已支付10年。

王先生妻子今年8月突發血管瘤住院11天，花費10多萬元（約11萬港元），出院後向保險公司報銷相關費用，結果被告知有關保險已失效，無法理賠。

保險公司業務員解釋，王先生妻子所患疾病不屬於合約中重大疾病範疇，而住院費用補償醫療保險今年也因銀行帳戶餘額不足未能扣款而失效。業務員又表示，目前已將王先生的情況回饋給公司，暫時未獲回覆；也按照王先生妻子的意思，向公司申請退保費，具體後續需待公司安排。