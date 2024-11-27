神州寒潮 黑龍江特大暴雪

多地氣溫急降 續發3大預警 受今冬首場寒潮天氣影響，內地北方多地氣溫急降。昨日凌晨5時相較24小時前，內蒙古、東北、華北、黃淮、江淮、江南等地部分地區降溫6℃至10℃；其中內蒙古東南部、河北北部、遼寧北部和西部降幅更達12℃以上。中央氣象台昨日續發暴雪黃色、寒潮黃色和大風藍色預警，昨日至今日黑龍江北部局部地區有30至45毫米特大暴雪，局部地區積雪可達15厘米以上。內蒙古烏蘭察布周一降雪，導致35車、48人被困，交警緊急到場救援。

內蒙古車禍 48人被困 預計昨日至明日，寒潮將繼續東移南下，東北、山東半島、浙江、福建等地將先後降溫6℃至10℃，黑龍江、吉林、遼寧部分地區降溫12℃甚至18℃以上。另一方面，本輪寒潮過程最低氣溫大多出現在早晨，最低氣溫0℃線將南壓至黃淮。

東北一帶未來3至4日氣溫劇變，哈爾濱、長春預計僅-7℃至-12℃左右。東北降雪強度大且持續時間長，局部地區有特大暴雪，平原地區以濕雪為主，道路結冰將比較嚴重。黑龍江黑河市氣象台昨日上午9時發布道路冰雪紅色預警信號，預計當晚多地道路嚴重結冰或積雪，對交通有很大影響。

山東省大部地區周一溫度降幅達8℃至10℃，多地下雪。周日晚泰山迎來今冬第一場雪，是泰山近10年來入冬後的最晚初雪。周日晚至周一中午，泰山積雪深度已達10厘米的暴雪等級，濰坊、青州、濟南、泰安周一晚也迎來今個首雪。

氣象分析師李寧稱，這時候東北地區下雪正常，但黑龍江中北部有大暴雪甚至特大暴雪，強度是同期少見，有一定極端性。本報綜合報道