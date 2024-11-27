王毅晤盧森堡外相 稱中歐屬夥伴非對手

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京與盧森堡副首相兼外交大臣貝泰爾舉行會談，就共同關心的國際和地區問題交換看法。王毅表示，中歐是夥伴而不是對手，雙方應相互尊重、相互欣賞，換位思考、尋求合作。面對單邊主義和保護主義上升，他希望歐盟秉持初心，堅持戰略自主。

王毅表示，盧森堡是中國的重要合作夥伴，雙邊關係實現長期穩定發展，也成為中歐關係中的重要穩定因素。

他認為，在當前變亂交織的國際形勢下，中盧合作的成功故事具重要示範意義，充分說明對話而不對抗、開放而不封閉、互聯而不「脫鈎」才是正確之道，才有利促進共同發展和有效應對全球挑戰。中方願與同盧方鞏固政治互信，加強優勢對接，打造綠色發展合作新增長點，增進人民交往，並共同努力推動中歐關係持續健康發展。

盧國：堅定奉行一中政策 貝泰爾表示，盧中體量不同，但有攜手前進的共同意願。盧方堅定奉行一個中國政策，期待與中方開展更緊密合作，不贊成陣營對抗，堅信只有秉持合作態度和夥伴精神，通過坦誠溝通，增進互信和理解，才能找到對各方有利的解決方案。他又指作為歐盟創始成員國，盧森堡致力增進歐中互信，促進夥伴關係，願做中國與歐洲開放合作的門戶，同時期待中國為世界和平穩定發揮更大作用。