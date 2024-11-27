華領導人晤李顯龍 深化合作

【本報綜合報道】國家主席習近平昨天在北京釣魚台國賓館，會見首次以新加坡國務資政身份訪華的李顯龍，雙方交換兩國和中美關係及地區形勢等意見。習近平稱中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，有信心保持經濟長期向好，實現高質量發展。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道。中方願同新加坡一同踐行真正多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。

李顯龍則表示，新加坡對中國未來充滿信心，相信中方將保持發展繁榮，為世界和平和發展作出更大貢獻，將繼續致力於深化與中國合作，積極參與中國式現代化進程。他指在當前複雜國際形勢下，各國應秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同應對風險挑戰，更好造福人民。

自周日起，李顯龍訪問中國6天。當結束北京之行，他將前往上海，預計與上海市領導層會談、參加午宴及與當地新加坡人見面。李顯龍對上一次以新加坡總理身份訪華已是去年3月底至4月初，中新兩國當時升級為全方位高質量的前瞻性夥伴關係。