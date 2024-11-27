美國國會要員赴台 勢見賴清德
【本報綜合報道】美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）周一至周三訪問台灣。美國在台協會（AIT）指出，默克利在台期間將與台灣高層領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資以及其他與雙方利益相關的重要議題。
AIT表示，訪台行程為默克利出訪印太地區的一環，他不僅是聯邦參議院外交關係委員會的成員，也擔任CECC共同主席，曾領銜推動國會強化美國與印太地區、台灣及其他民主社會的夥伴關係，也致力保護維吾爾人、香港人、西藏人、蒙古族等的人權與文化遺產，並提出《防止維吾爾人強迫勞動法案》、《推動解決西藏—中國爭端法案》等多項涉華法案。
台灣外事部門表示，默克利率領的訪問團在台期間，將會晤賴清德、蕭美琴、吳釗燮等官員，並接受該部門首長林佳龍款宴，與台方就台美緊密夥伴關係、產業發展及台海安全情勢等議題交換意見。該部門重申，台美是彼此堅實的夥伴，未來也將持續與美國各界友人攜手，深化台美全方位合作夥伴關係。
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