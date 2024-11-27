美國國會要員赴台 勢見賴清德

【本報綜合報道】美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）周一至周三訪問台灣。美國在台協會（AIT）指出，默克利在台期間將與台灣高層領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，訪台行程為默克利出訪印太地區的一環，他不僅是聯邦參議院外交關係委員會的成員，也擔任CECC共同主席，曾領銜推動國會強化美國與印太地區、台灣及其他民主社會的夥伴關係，也致力保護維吾爾人、香港人、西藏人、蒙古族等的人權與文化遺產，並提出《防止維吾爾人強迫勞動法案》、《推動解決西藏—中國爭端法案》等多項涉華法案。