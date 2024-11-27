美國政府一換屆 向華貨加10%關稅

特朗普斥中國人及毒品湧美 墨加同需付代價 美國總統當選人特朗普周一宣布，上任後將對墨西哥和加拿大進入美國的所有商品加徵收25%關稅，並會在現有關稅基礎上對中國進口商品加徵10%關稅，原因是來自這些國家的人和非法毒品湧入美國。中國外交部昨日回應指，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方開展禁毒合作，美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。

特朗普在旗下社交平台「真相社交」發文稱，將在新任期首天簽署行政命令，分別對墨西哥、加拿大和中國的進口貨加徵上述關稅，當中很多商品已在特朗普第一個總統任期內被徵收關稅。他表示，新關稅旨在推動這三個國家採取更強而有力的措施，加強邊境安全並打擊鴉片類藥物芬太尼流入美國。

特朗普又指，墨西哥和加拿大都有絕對的權利和權力，輕鬆解決這些長期存在的問題，特此要求他們使用此權力，但在他們這樣做之前，是時候讓他們付出巨大代價。加拿大、墨西哥和中國是美國最大的貿易夥伴，特朗普競選期間曾承諾對所有外國商品徵收10%至20%關稅，並對中國商品徵收高達60%關稅。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向傳媒發表聲明，強調中方認為中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰和關稅戰不會有贏家。中方已採取措施打擊販毒活動，並向美方通報涉美禁毒執法行動進展，這些證明了有關中國故意促使芬太尼流入美國的言論毫無根據，違背事實和現實。

京指芬太尼是美國問題 在北京，外交部發言人毛寧被問及中方對特朗普的言論有何評論時，指中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，而芬太尼是美國的問題。她指中方本着人道主義精神，為美國應對芬太尼類問題提供了支持。2019年，中國宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。

杜魯多迅即致電特朗普 外界關注特朗普此舉恐違反在2020年生效的《美墨加協定》，墨西哥財政部稱該協定為國內和國際投資者提供確定性框架。另有加拿大官員透露，在特朗普發文後僅兩小時，加拿大總理杜魯多迅速回應其言論，致電對方位於佛羅里達州的海湖莊園，二人針對貿易和邊境安全問題進行建設性的對話。加拿大政府發聲明指，致力深化與美國的經濟連繫，強調加拿大對美國國內能源供應至關重要，加方將繼續與即將上台的美國新政府討論相關問題。

另外，墨西哥總統辛鮑姆日前指所謂中國產品「借道」墨西哥、以「後門」方式進入美加的說法錯誤，並指中國產品是通過多條途徑進入北美市場。對此，毛寧昨日回應指，中國同各國開展貿易合作都是基於國際規則和市場原則，互利共贏是本質特徵。中方始終認為，將經貿問題政治化不符合任何一方的利益。本報綜合報道