「渝州生物群」化石 揭中國湖泊生態系統

【本報綜合報道】三疊紀大滅絕是地球史上最大的滅絕事件之一。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所聯合重慶市規劃和自然資源局等研究人員，早前在重慶早侏羅世湖泊沉積地層中發現一個保存完好的化石組合，距今約1.9億年前，屬三疊紀大滅絕後中國發現的首個複雜湖泊生態系統。研究論文已在英國自然科學期刊《科學報告》上發表。

數千魚標本長度 0.13至0.7米 該化石組合獲命名為「渝州生物群」，包含從小型貝類到較大捕食者等大量和多樣的物種，具體包括輻鰭魚、肺魚、鯊魚、蛇頸龍類、雙殼類、螺類、各種植物和糞化石，其中數千個輻鰭魚標本長度從0.13米到近0.7米不等，而侏羅紀時期肺魚標本亦得到完好保存。

徐光輝表示，這些化石研究發現表明，渝州生物群代表中國在三疊紀末大滅絕後已知最古老、最複雜的湖泊生態系統。目前渝州生物群尚未得到充分探索，未來將持續研究這些化石，或能揭示更多關於早侏羅世陸地淡水生態系統恢復的資訊。