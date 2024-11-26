促銷活動：跳5秒舞免費咖啡乙杯

美國麻省普利茅斯縣一間咖啡店最近舉行一場特別促銷活動，只要顧客進店時跳一段5秒鐘的舞蹈，即可獲贈一杯免費咖啡，相關影片更在網上迅速走紅。店內咖啡師斯文森（Olivia Svenson）認為，顧客能夠藉此表達自我，而觀看跳舞的人也為此感到快樂。