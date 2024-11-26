酒品店內定婚盟 新人賓客「醉」興奮

結婚是人生大事，婚禮場地往往高雅端莊。美國路易斯安那州新奧爾良一間酒品專賣店卻突發奇想，在店舖內設置一間小型婚禮教堂，並宣稱為全球首間，近日更迎來第一對新人。店舖老闆勒舍爾（Charles Loescher）坦言，他們提供的服務並不適合所有人，但總有新人適合。

與傳統婚禮一樣，婚禮當日店舖周圍聚集大批人群，熱鬧非凡，店方更邀請到新奧爾良銅管樂隊伴奏。勒舍爾當天亦參加婚禮，並親自為新人倒酒。新郎表示，他與妻子喜歡喝酒，因此當獲知當地有這種婚禮場所時，當即與妻子一拍即合決定嘗試。

品嘗威士忌 音樂家助興 為讓新人留下難忘記憶，勒舍爾會安排當地音樂家到場助興，並提供高級波本威士忌給到場來賓品嘗，店內的高級品酒室亦可容納15至20人，方便親朋戚友坐下聊天休息。談到店舖創意來源時，勒舍爾稱曾經看到有冬甩店舉行婚禮，遂聯想到其經營的店舖也能倣效。

除作為婚禮場地外，店舖亦有望促進新奧爾良旅遊業的未來發展。路易斯安那州副州長納傑沙（Billy Nungesser）表示，政府對這個場地感到興奮，新奧爾良的城市獨特性在世界上別樹一幟，而在酒品專賣店內建造一座婚禮教堂的創意方式則與當地形象非常契合。本報綜合報道