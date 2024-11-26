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埃及遊船紅海沉沒 17人失蹤
埃及一艘載有45人的遊船昨日在阿萊姆港附近紅海海域沉沒，目前28人獲救，包括兩名中國遊客，仍有17人下落不明，目前當局正全力搜救失蹤人員。該遊船周日離開阿萊姆港，原計劃周五到達紅海度假勝地赫爾格達。（綜合報道）
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