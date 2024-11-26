風暴襲英 逾3萬戶停電3人喪生

【本報綜合報道】風暴伯特自上周五開始吹襲英國以來，持續帶來強風、大雪和暴雨，部分地區氣溫跌至攝氏零下12.4度。惡劣天氣令當地交通、電力和居民生活陷入混亂，截至昨日已導致最少3人死亡。

單日發逾80洪水警報 英國氣象局周日將此次風暴形容為多重災害事件。當天上午，蘇格蘭、英格蘭和威爾斯共同發布81個洪水警報。蘇格蘭經歷嚴重降雪，惡劣的道路條件使交通陷入停滯。蘇格蘭鐵路公司暫停部分列車服務，交通部門敦促居民盡量避免出行。英格蘭和威爾斯則面臨持續暴雨和洪水的雙重威脅。英格蘭西北部發布多個洪水紅色警報，曼徹斯特和普雷斯頓之間的M61高速公路部分路段因河流水位上漲而被淹沒。紐卡斯爾機場跑道關閉。

風暴還對英國的電力供應造成衝擊。截至周日上午，英格蘭中部和南部約有4,000戶家庭斷電，東北部約克郡和林肯郡的斷電家庭超過2.7萬戶。蘇格蘭和威爾斯的停電情況更加嚴重，多地基礎設施修復工作因極端天氣受阻。