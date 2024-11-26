特朗普內閣出爐 英媒指其長子幕後操盤

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普已公布全部15名主要內閣人選，多人被指缺乏行政經驗。英國傳媒周日報道，提名的幕後操盤人是特朗普長子唐納德，人選標準除了要對特朗普忠誠之外，還要擁護反建制世界觀，例如貿易保護主義、減少海外軍事干預和援助。預計唐納德將繼續在父親上台後提供建議，但不會參與白宮日常決策工作。

推舉密友萬斯成副手 知情人士透露，唐納德推舉密友萬斯成為父親的副手，特朗普最終滿意萬斯，令唐納德在過渡期間受到重用，成功阻止前國務卿蓬佩奧重返內閣。但唐納德提出讓其朋友、前駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）出任國務卿就未獲特朗普採納，特朗普最終提名魯比奧擔任該職位。特朗普核心支持者認為魯比奧觀點過於傳統和國際主義。

唐納德本月向美媒表明，過渡團隊的任務是令父親周圍聚集既能幹又忠誠的人。知情人士透露，唐納德將加入保守派風險投資基金，同時繼續主持政治主題播客節目，並支持宣揚特朗普政治理念的候選人，但不會參與白宮所有人事決策，不會全職處理交接過程或在海湖莊園工作，也不會在審核低層職位候選人方面發揮很大作用。

特朗普的女兒伊萬卡和女婿庫斯納在2016年總統選舉、過渡期及特朗普首個總統任期發揮重要作用。知情人士預期，庫斯納將以非官方身份參與中東政策，目標是在2020年《亞伯拉罕協議》擴展下，實現以色列與沙特阿拉伯關係正常化。報道引述知情人士透露，伊萬卡、庫斯納，以及特朗普另一名兒子埃里克（Eric Trump）均無意加入新政府。