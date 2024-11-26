他信否認干預女兒執政 透露英祿爭取明年回泰

日本傳媒昨日刊登泰國前總理他信專訪，他稱自己尊重其女兒、泰國現任總理佩通坦，否認下達過政策方面的具體指示。他又透露因2014年軍事政變流亡的妹妹、前總理英祿正爭取明年4月前返回泰國，預計會順利。另外，泰國憲法法院上周五駁回要求阻止他信干預執政黨為泰黨運作的請願。

對泰軍濫用憲法表示擔憂 他信在泰國烏隆府接受採訪，他對泰國軍方等為排除政敵而濫用憲法和法律，頻繁出現司法政變表示擔憂。上一任總理塞塔因任命總理府部長違憲，遭憲法法院解除職務，他信稱此事出乎預料，女兒要小心重蹈覆轍，又認為依據憲法的不明確規定就能解除總理職務，質疑法官的裁判權過大。他信過往曾發表被認為涉嫌冒犯君主的言論，他稱毫無根據，相信法院不會裁定他有罪。

冀成去中國化等投資目的地 對於外交，他信認為中國和美國對立等緊張地緣政治局勢加劇，利好保持中立的泰國經濟，但泰國對美國貿易收支順差可能會有影響。對於美國總統當選人特朗普揚言加強關稅政策，他信提議採取措施鼓勵泰國企業投資美國。泰國已申請加入金磚國家，他信認為有助維持泰國外交的平衡，同時期待泰國能夠通過傳統的等距離外交，成為去中國化等投資的目的地。本報綜合報道