傳以與真主黨達停火協議

【本報綜合報道】以軍上周六清晨向黎巴嫩貝魯特中部發動攻擊，增至近90人傷亡後，真主黨周日向以色列發動多個月以來最猛烈攻擊。與此同時，以色列多家傳媒周一報道，指以色列同意推進與真主黨的間接停火談判。另有美媒指出，以色列和真主黨已就停火協議條款達成一致。

真主黨猛攻以反擊 以色列公共廣播公司報道，該國總理內塔尼亞胡周日晚與防長卡茨等人討論和真主黨停火協議的細節，並同意推進相關協議的談判。另有報道指，停火協議的實施將分為幾個階段：第一步，衝突雙方停止敵對行動，真主黨武裝撤至利塔尼河以北地區；第二步，以軍從黎南部撤出；第三步，雙方就爭議邊界地區進行談判，以確定以黎兩國邊界。

另據《國土報》報道，協議內容包括成立一個由美國主導的國際機制來負責監督真主黨的活動，以防止其在利塔尼河以南重新部署或在利塔尼河以北加強勢力。真主黨此前表示，達成停火的首要條件是以色列停止對黎巴嫩的「侵略」並承諾尊重黎主權，以色列不應試圖在談判中強加條件。