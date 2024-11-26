美參議員警告各國勿遵ICC逮捕令

【本報綜合報道】荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）上周四正式向以色列總理內塔尼亞胡等人發出逮捕令。美國參議員、總統當選人特朗普的盟友格雷厄姆（Lindsey Graham）上周五警告，若任何國家執行逮捕令，美國就會施以制裁，粉碎對方的經濟。

點名加英德法等盟友

格雷厄姆在社交平台「X」發文，表明反對ICC針對以色列的行動，揚言任何協助或唆使有關行動的國家或組織，都應準備面對美國的堅決抵抗，他期待與特朗普、其團隊及國會同僚合作，提出有力的回應。格雷厄姆受訪時補充，他正與參議員科頓（Tom Cotton）合作，希望盡快通過立法，制裁任何協助和教唆逮捕以色列政客的國家，並點名加拿大、英國、德國和法國，稱若任何盟友試圖協助ICC，美國就會施以制裁。