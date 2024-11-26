上月遭以空襲 伊朗稱正準備回應
【本報綜合報道】荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）上周向以色列總理內塔尼亞胡等發逮捕令。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊昨日表示，應對以色列領導人判處死刑，而非發布逮捕令。另外，哈梅內伊的高級顧問拉里賈尼指出，伊朗正在準備回應以色列。
拉里賈尼表示，伊朗軍方人員正制訂策略回應以色列，未有透露詳情。上月初，伊朗曾向以色列發射約200枚彈道導彈；上月26日，以色列戰機對伊朗軍事目標發動了3輪空襲。以色列對伊朗出手後，美國促請伊朗停止襲擊以色列，以打破暴力衝突循環，避免局勢進一步升級。
以色列早前威脅攻擊伊拉克，中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，中方一貫反對侵害別國主權、安全，反對動輒使用武力，當前中東局勢高度緊張，相關各方應避免進一步推高地區整體安全風險。中方將繼續發揮自身影響，為促進區域和平穩定作出努力。
伊朗與阿塞拜疆軍演
另外，伊朗革命衞隊地面部隊與阿塞拜疆陸軍周日在伊朗西北部阿爾達比勒省邊境地區展開代號「阿拉斯」的聯合軍事演習。
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