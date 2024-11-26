上月遭以空襲 伊朗稱正準備回應

【本報綜合報道】荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）上周向以色列總理內塔尼亞胡等發逮捕令。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊昨日表示，應對以色列領導人判處死刑，而非發布逮捕令。另外，哈梅內伊的高級顧問拉里賈尼指出，伊朗正在準備回應以色列。