伊朗將與英法德 重啟核協議談判

歐盟作調解人與會 惟中美俄缺席 中美俄英法德6國及歐盟在2015年與伊朗簽署核協議化解危機，但2018年時任美國總統特朗普宣布美國退出，令締約名存實亡。伊朗外交部周日宣布，伊方周五將與英國、法國和德國開會，討論核問題及地區議題。消息指，伊朗總統佩澤希齊揚推動今次會議，希望趕及在特朗普明年1月重返白宮前，通過外交手段解決核問題僵局。

冀特朗普執政前解核僵局 伊朗外交部發言人巴加埃證實，伊朗及英、法、德將分別派出副外長參加周五的會談，就一系列的地區議題，包括巴勒斯坦、黎巴嫩及核問題交換意見。日本傳媒較早前引述消息指，會談將在瑞士日內瓦舉行，歐盟將作為調解人派代表與會。有份簽署當年伊朗核協議的中國、美國和俄羅斯將不參與今次會談。

報道預計，伊朗外交部主管政治事務的副部長塔赫特—拉凡奇將領導會談，他曾擔任伊朗駐聯合國大使，也是當年核協議的伊朗談判代表，討論議題將包括核協議、歐洲國家針對伊朗航空和航運公司的制裁，及中東緊張局勢。這將是改革派總統佩澤希齊揚今年7月上台以來，伊朗首次重啟核談判，他今年9月出席聯合國大會時表明，德黑蘭準備與全球大國合作，結束與西方的核僵局。

歐盟斥伊朗核發展欠透明 伊朗官媒周日報道，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利正就恢復談判接觸核協議簽署國，以保持所有溝通渠道順暢。歐盟發言人斯塔諾透露，歐盟已接觸佩澤希齊揚、伊朗外交部長阿拉格奇，希望盡快恢復外交磋商，因為解決伊朗核問題急不可待。他同時批評德黑蘭核發展缺乏透明度，非常令人擔憂。

2015年伊朗核協議全稱《聯合全面行動計劃》，德黑蘭承諾限制核發展，換取其他國家解除制裁。特朗普2018年宣布美國退出協議，伊朗隨即以違反核協議手段回應，包括提升提煉濃縮鈾純度和數量。國際原子能機構（IAEA）理事會上周四在英國、美國、德國和法國支持下通過譴責伊朗的決議，德黑蘭翌日宣布啟動一系列新型和先進離心機。本報綜合報道