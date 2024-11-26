朝兵援俄 美副卿指華感不安

報道指，坎貝爾關注美國在亞洲的安全夥伴之間就中國是否支持北韓出兵的爭論，他在智庫戰略與國際研究中心一場論壇上指出，俄朝接觸的話題令中國愈來愈不安，在中美進行的一些討論中，美方似乎告訴了中方一些他們不知道、關於北韓追求的事情，中方擔心俄羅斯的鼓勵會導致北韓考慮可能不符合中國利益的行動或軍事行動。坎貝爾稱，中國未直接批評俄羅斯，但美方確實認為俄朝之間日益密切的合作讓中方感不安。