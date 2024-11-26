烏遠攻庫州 傳500朝兵18俄兵死
【本報綜合報道】烏克蘭上周三首度發射由英國提供的暴風影遠程巡航導彈，直接攻擊俄羅斯庫爾斯克州馬里諾鎮。美國軍事網站報道，襲擊導致500名北韓士兵和18名俄羅斯軍人死亡，包括俄羅斯列寧格勒軍區第一副司令索洛德丘克（Valery Solodchuk）。
報道指，暴風影導彈擊中俄羅斯聯邦總統事務管理局位於馬里諾鎮的療養院，分析認為該處同時是俄軍及北韓士兵的地下指揮所。陣亡俄軍主要來自南部和東部軍區，襲擊還造成33名俄軍士兵及3名北韓士兵受傷，包括兩名男軍官和一名女性，她可能是軍醫或口譯員。另外，13名俄羅斯工兵，包括第88機械化旅的副參謀長，在襲擊後清理未爆彈藥時受傷。報道認為，俄羅斯派出高級軍官參與善後工作，可能代表傷亡範圍不僅是軍官和一位將軍。
烏稱1.1萬庫州朝軍已參戰
較早前，烏克蘭武裝部隊總參謀長巴爾吉列維奇（Anatolii Barhylevych）稱，1.1萬名北韓士兵目前部署在俄羅斯西部庫爾斯克地區，並已參戰對抗烏軍。在庫爾斯克的大部分北韓士兵隸屬一般軍事單位，他們扮成俄羅斯遠東原住民，有適當的文件，接受過在歐洲地區開展行動的訓練。
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