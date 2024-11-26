烏遠攻庫州 傳500朝兵18俄兵死

報道指，暴風影導彈擊中俄羅斯聯邦總統事務管理局位於馬里諾鎮的療養院，分析認為該處同時是俄軍及北韓士兵的地下指揮所。陣亡俄軍主要來自南部和東部軍區，襲擊還造成33名俄軍士兵及3名北韓士兵受傷，包括兩名男軍官和一名女性，她可能是軍醫或口譯員。另外，13名俄羅斯工兵，包括第88機械化旅的副參謀長，在襲擊後清理未爆彈藥時受傷。報道認為，俄羅斯派出高級軍官參與善後工作，可能代表傷亡範圍不僅是軍官和一位將軍。