上任即推俄烏談停戰 特朗普逼歐洲牽線

美候任國安顧問斥拜登令局勢升級 美國候任國家安全顧問沃爾茲周日批評，現屆拜登政府近期作出的一系列涉烏政策顯然令俄烏局勢升級，形容總統當選人特朗普對此非常擔心。他指美國應該「以負責任方式」結束戰爭，揚言特朗普會在上任後立即開始推動俄烏談判，而歐洲亦需參與其中並承擔責任。

沃爾茲向美媒指出，拜登政府允許烏克蘭使用反步兵地雷阻止俄羅斯地面部隊推進，是把烏克蘭東部戰鬥變成類似第一次世界大戰的戰壕戰，這決定需在更廣泛框架內才能結束衝突，烏東戰線「簡直絕對就是人肉的絞肉機」。他又稱，烏克蘭近日向俄羅斯發射遠程導彈，俄羅斯則用榛樹新型導彈襲烏，戰況顯然是在升級，「升級會朝哪個方向發展？怎麼能讓俄烏到談判桌前和談？」

沃爾茲說，特朗普新政府將迅速採取行動恢復威懾並結束衝突，要以負責任的方式結束戰事，恢復威懾與和平，防止事態升級，而不是作出反應。新政府優先事務是組織俄羅斯和烏克蘭對話，推動兩國談判停火或和平協議，需要討論誰人參與談判、會否達成協議或停戰、如何把俄烏帶到談判桌、協議的框架等，美國的歐洲盟友和夥伴都要參與過程，它們要承擔責任，結束戰事的方案需要國際合作。

沃爾茲稱正與沙利文討論 曾為美國陸軍特種部隊成員的沃爾茲還透露，他正與現任國家安全顧問沙利文討論，雙方緊密合作，在政權過渡期和美國站在同一戰線。俄烏戰爭正在升級，中東也持續處於敵對狀態，敵對方若認為現在是在對特朗普陣營和拜登政府之間挑撥離間的好機會，那就錯了。國家安全顧問是一個由總統直接任命的職位，毋須參議院確認。此職位負責協調美國所有最高國家安全機構，並負責向總統匯報情況和執行其政策。

呂特晤特朗普談全球安全 俄媒指出，北約秘書長呂特上周五前往佛羅里達州海湖莊園，與特朗普舉行會晤。北約僅在翌日發布簡短通報，稱二人討論了一系列全球安全問題。除特朗普外，呂特還與沃爾茨會面。沃爾茨事後在社交平台發文稱，「一個能夠恢復威懾與和平的強大北約，需要所有成員國做出與其經濟實力相稱的貢獻。」

此前，《華盛頓郵報》指出，歐盟支柱法國和德國在政治和經濟上脆弱，歐洲知道它需要特朗普。消息透露，呂特早前促歐洲各國領導人「不要對特朗普說三道四，給他打電話，確保美國站在我們這一邊。」不過，報道指問題關鍵在於特朗普將如何與歐洲合作，阻止當前的俄烏衝突，並避免新一輪衝突。本報綜合報道

烏軍展示俄羅斯新型導彈「榛樹」的殘骸。 北約秘書長 呂特 沃爾茲（右）稱特朗普（左）上任後會立即推動俄烏談判。 美國國家安全顧問 沙利文