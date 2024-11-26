內地頻爆隨機殺人 當局研加強調解糾紛

【本報綜合報道】內地近日頻頻發生隨機殺人事件，引起關注。司法部周日公布日前召開專題會議，立足司法行政工作職責，研究部署進一步加強矛盾糾紛化解、維護社會安全穩定的具體措施。當中包括加大刑滿釋放人員安置幫教力度，會同有關部門對此加強教育引導和幫扶幫教，有效預防和減少重新犯罪。

按照司法部部署，要守牢監所安全穩定底線，全面提升教育改造質效，抓實重大事故隱患排查整治、安全生產等工作，確保監獄、戒毒所絕對安全。司法部持續加強社區矯正對象監督管理，依法落實分類管理和個別化矯正措施，提高教育矯正質效；同時認真貫徹實施新修訂的行政覆議法，做好相關工作實質性化解行政爭議。

司法部同時明確，加強人民調解工作，指導基層司法所和人民調解組織深入排查常見多發的婚姻家庭、鄰里關係、財產繼承、房屋土地、欠資欠薪等矛盾糾紛，切實增強調解的針對性和實效性，密切與有關部門協同配合，在基層和萌芽狀態化解矛盾糾紛。此外，統籌律師、公證、司法鑑定、仲裁、法律援助等資源，為民眾化解矛盾糾紛、維護合法權益提供精準優質高效的法律服務，增強民眾法治獲得感。