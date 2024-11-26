以絲代絨製被 南通奸商遭查處
【本報綜合報道】內地官媒周日調查報道，揭露江蘇省南通市有羽絨被經營主體網銷產品，存在「以絲代絨」等情況。南通市、區市場監管部門聯合屬地公安部門連夜到現場檢查，針對相關經營主體的違法行為，已採取固定證據、查封扣押、立案查處等執法措施。
手感極相近 外觀難辨別
南通市市場監督管理局發布情況通報稱，該市市場監督管理局將持續對全市家紡經營主體排查，依法嚴厲打擊攙雜攙假、以假充真、以次充好等生產經營違法行為，堅決維護消費者合法權益和公平競爭市場秩序。
造假檢測報告一套成本1.1元
早前報道指，內地部分假羽絨製品在線上、線下市場氾濫，南通直播間工作人員透露，展示講解的樣本和發到消費者家中的羽絨被不同。直播博主承認，他們用絲來填充到被子代替絨以控制成本，成品從外觀上幾乎難以辨別差異，手感也極近。為防消費者發現破綻，他們售賣的被子僅有一格用羽絨填充，其餘皆為絲，而標明絨子含量的檢驗檢測報告、羽絨充氣標也是成批採購而來，一套成本僅1至2元人民幣（約1.1至2.2港元）。
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