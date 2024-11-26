以絲代絨製被 南通奸商遭查處

造假檢測報告一套成本1.1元

早前報道指，內地部分假羽絨製品在線上、線下市場氾濫，南通直播間工作人員透露，展示講解的樣本和發到消費者家中的羽絨被不同。直播博主承認，他們用絲來填充到被子代替絨以控制成本，成品從外觀上幾乎難以辨別差異，手感也極近。為防消費者發現破綻，他們售賣的被子僅有一格用羽絨填充，其餘皆為絲，而標明絨子含量的檢驗檢測報告、羽絨充氣標也是成批採購而來，一套成本僅1至2元人民幣（約1.1至2.2港元）。