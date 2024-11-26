內地暴雪寒潮大風3預警齊發

【本報綜合報道】寒潮已殺到內地，中央氣象台昨日發布暴雪黃色預警、寒潮黃色預警和大風藍色預警，預計昨日至周四中東部大部地區氣溫將先後下降6至10℃，其中華北北部、內蒙古中部及東北地區等地部分地區降溫12甚至16℃以上。周四前後最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0℃。

0℃線將南壓至河南 據預測，內蒙古中東部、華北北部、東北地區等地昨日至明日將有降雪或雨轉雨夾雪或雪，部分地區有暴雪，其中內蒙古、黑龍江部分地區有特大暴雪。內蒙古東部、黑龍江中西部、吉林西部、遼寧西部和東北部等地部分地區，昨日有大到暴雪，遼寧東北部部分地區有20至25毫米大暴雪。

此外，未來3天內地大部地區伴有4至6級風、陣風7至9級；東部和南部海區也將先後出現6至8級偏北大風，陣風9至11級。氣象專家提醒，寒潮將給中東部地區帶來明顯大風降溫天氣，建議公眾做好防寒保暖措施，易感人群多加防護、避免感冒等疾病，外出需注意防範雨雪天氣造成的道路濕滑、結冰。